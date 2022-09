Rotura de conduta das águas obrigou a desviar o trânsito na Ribeira

JN Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A rotura numa conduta das águas, esta quinta-feira, ao fim da tarde, na Rua Infante D. Henrique, na zona da Ribeira, no Porto, obrigou a desviar o trânsito pela Rua da Restauração. Entretanto, o trânsito já foi normalizado.

Inicialmente pensou tratar-se de uma fuga de gás e os bombeiros Sapadores do Porto foram para o local.

Mas o que aconteceu foi a rotura de uma conduta das águas, que estava pressionada. A empresa Águas do Porto está a solucionar o caso.

PUB

A Rua Infante D. Henrique está a ser sujeita a obras de beneficiação, a cargo da empresa municipal Go Porto.

A intervenção no pavimento da faixa de rodagem abarca a beneficiação e reforço do pavimento em calçada e das peças de remate, bem como a retificação do separador central em lajeado de granito.