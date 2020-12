Fumar ao ar livre no Hospital de S. João só em áreas delimitadas

Marisa Silva Hoje às 15:17 Facebook

Só será possível fumar em quatro áreas, às quais se soma uma no interior das instalações. Disponíveis programas de cessação tabagística para funcionários.

A partir de hoje, já não é possível fumar em qualquer zona exterior do Hospital de S. João, no Porto. Pelo recinto hospitalar, há agora apenas cinco áreas onde acender o cigarro é permitido. Localizam-se junto às zonas de maior afluência de utentes, nomeadamente o centro de ambulatório, as urgências de adultos e de obstetrícia e o Atrium Hospitalidade. Para sensibilizar as pessoas para os malefícios do tabaco e alertar para a existência de programas de cessação tabágica, foi lançada a campanha "A caminho de um hospital sem fumo".

"Apesar dos esforços que têm sido feitos, basta chegar ao hospital para ver pessoas a fumar na porta principal. Por ser uma instituição de saúde e tratar pessoas doentes, o hospital também tem de ser formativo e tentar sensibilizar as pessoas para os riscos", destacou António Morais, pneumologista e adjunto da direção clínica do Hospital de S. João, notando que "o tabaco é um dos maiores fatores de risco de doença".