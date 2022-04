JN Hoje às 14:36 Facebook

Um homem, com 53 anos, morreu, esta terça-feira de manhã, engasgado com um pedaço de maçã. A vítima trabalhava no Centro Hospitalar Conde de Ferreira, no Porto.

O incidente ocorreu, cerca das 11.10 horas, quando a vítima, que trabalhava no jardim daquela unidade hospitalar, na Rua de Costa Cabral, fez uma breve pausa e aproveitou para comer uma maçã.

Engasgou-se e, apesar de todos os esforços desenvolvidos, o óbito foi declarado no local.

A ocorrência foi registada pela PSP.