Funcionários da Cervejaria Galiza fazem greve no sábado

Os mais de 20 funcionários da Cervejaria Galiza, no Porto, fazem greve no sábado em protesto pelo incumprimento dos acordos de pagamento do subsídio de Natal de 2018 e por receberem os salários às prestações.

O dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, Nuno Coelho, explicou à Lusa que na origem do descontentamento dos funcionários está o facto de, "há quatro anos, a gerência ter deixado ao abandono o restaurante".

Segundo o sindicalista, a cervejaria, "em dívidas às Finanças e Segurança Social, chegou aos dois milhões de euros".

A tentativa de resolver o problema passou pelo recurso a um Processo Especial de Revitalização (PER) e à chegada de um gestor "cujas opções têm prejudicado o funcionamento da cervejaria", acrescentou.

Fundada a 29 de julho de 1972, a cervejaria é uma das referências do Porto no setor da restauração, mas, ao ter alterado "para pior produtos e serviços", colocou "em causa a qualidade e diversidade do serviço, o que levou ao afastamento de clientes importantes da casa", refere o comunicado do sindicato.

"Os trabalhadores veem-se hoje confrontados com o congelamento salarial há 10 anos consecutivos, recebem o salário mensal às prestações e ainda não receberam o subsídio de Natal de 2018", disse Nuno Coelho.

O recurso à greve, explicou, deve-se ao facto de a "empresa não ter cumprido o acordo de pagar em julho o subsídio de Natal acordado numa reunião no Ministério do Trabalho, nem, depois, em outubro, como posteriormente ficou combinado".