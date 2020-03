Fundação de Xangai oferece milhares de equipamentos de proteção ao Porto

JN Hoje às 14:07 Facebook

A Câmara do porto anunciou esta quinta-feira a oferta de equipamentos de proteção e de testes de Covid-19 pela Fundação Fosun, de Xangai.

De acordo com a autarquia portuense, a fundação, ligada à multinacional Fosun que atua na área da saúde, doou 53 mil máscaras cirúrgicas, cinco mil testes e ainda de 200 óculos de proteção e 200 fatos de proteção que serão distribuídos aos hospitais.

O apoio conta ainda com a participação da empresa portuguesa Gestifute, com quem a Fosun tem relações próximas, do Haitong Bank e da Haitong Securities. Os equipamentos chegarão ao Porto nos próximos dias.

Porto e Xangai são cidades geminadas e o presidente da Câmara do Porto tem promovido a aproximação entre as duas cidades. Rui Moreira visitou Xangai em 2018, onde foi recebido pelo presidente e vice-presidente de Xangai.