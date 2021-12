Fundo do Aleixo dá o dinheiro e Câmara construirá as casas

Adriana Castro Hoje às 16:51 Facebook

Alteração ao contrato permite erguer as habitações mais depressa e avançar com urbanização do antigo bairro.

Para "acelerar" a construção e respetiva entrega das casas a famílias que delas necessitam, a Câmara do Porto vota na segunda-feira uma alteração ao contrato com a FundBox, sociedade gestora do Fundo do Aleixo. A modificação do contrato, proposta pelo próprio Fundo, sugere que a sociedade transfira para a Câmara a verba correspondente às casas que deveria erguer - 6,95 milhões de euros. Desta forma, será a Autarquia a construir as 102 habitações em falta, explicou, ao JN, o vice-presidente da Câmara, Filipe Araújo.

"A verdade é que nós seremos certamente muito mais ágeis a executar esse plano", clarificou o autarca. A verba não está inscrita no Orçamento municipal, cujo documento também vai ser votado na segunda-feira, porque o contrato ainda não foi aprovado, acrescentou o autarca.

O contrato prevê ainda que a FundBox fique responsável "por cobrir os custos acrescidos em que o Município venha efetivamente a incorrer na execução das obras a realizar nas Eirinhas [36 habitações] e no Bairro de Leal [66 habitações]", pode ler-se no documento.

Com a entrega da verba correspondente à construção das casas, a reurbanização dos terrenos do Aleixo já pode avançar. O projeto da FundBox previa a construção de sete blocos de habitação, de quatro a cinco pisos, e um edifício para comércio de proximidade. A sociedade gestora terá 22 500 m2 de área de edificação. O restante terreno, que corresponde a 13 800 m2, ficará reservado para o Município, para habitação com rendas a custos acessíveis.

Projeto "revitalizador"

"Visa-se permitir que, em substituição do foco de insegurança e de degradação social que o tempo perpetuou para lá do prometido, a cidade possa finalmente ver nascer no Aleixo um projeto urbanístico revitalizador e integrado com o tecido urbano envolvente", lê-se na proposta.

O montante será entregue à Câmara em três prestações. A primeira e a segunda terão o mesmo valor (2,1 milhões de euros), sendo que a primeira parcela deverá chegar seis meses depois da assinatura do contrato. A última parcela será de 2,795 milhões de euros.