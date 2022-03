Funeral do presidente da Junta de Campanhã realizou-se esta segunda-feira

JN Hoje às 17:17 Facebook

Realizou-se na manhã desta segunda-feira o funeral de Ernesto Santos, presidente da Junta de Freguesia de Campanhã, no Porto. Vítima de doença prolongada, o autarca tinha 74 anos. As cerimónias fúnebres decorreram em Campanhã e a Câmara do Porto decretou um dia de luto municipal.

O funeral contou com muita gente. Entre as personalidades presentes, contavam-se os deputados Manuel Pizarro (Parlamento Europeu) e Tiago Barbosa Ribeiro (Assembleia da República), ambos do PS.

Ernesto Santos nasceu em maio de 1947, no bairro S. João de Deus, em Campanhã, freguesia onde sempre viveu e trabalhou. Teve uma vida associativa bastante ativa, fazendo parte, entre outras, da primeira Comissão de Moradores do Bairro de S. João de Deus e, posteriormente, da Comissão Central dos Bairros Camarários. Foi também diretor da Associação de Futebol do Porto, durante cerca de 20 anos.

Em 1976, foi candidato independente à Assembleia Constituinte, e em 1993 eleito como independente nas listas do PS (ao qual se juntaria em 2000) para a Assembleia de Freguesia de Campanhã. Em 1997 acabaria por fazer parte do executivo, exercendo a função de vogal, de tesoureiro, de secretário e, atualmente, de presidente.

Recandidato pelo PS, nas últimas eleições autárquicas, em 2021, e com o apoio do Movimento Rui Moreira - Aqui Há Porto, Ernesto Santos voltou a vencer na sua freguesia.