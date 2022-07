Funicular dos Guindais outra vez encerrado

João Nogueira Hoje às 18:41 Facebook

O Funicular dos Guindais, que faz a ligação entre a Ribeira e a Batalha, no Porto, está novamente encerrado para manutenção, segundo explicou fonte da Câmara.

Segundo relataram ao JN no local, o fecho deu-se no domingo, um dia depois do funicular ter reaberto, após cerca de quatro meses fechado para reparação. A mesma fonte municipal referiu que "se prevê que a situação esteja regularizada até ao fim de semana".

Os utentes podem usar um serviço alternativo de minibus, disponibilizado pela STCP Serviços, entidade responsável pela gestão do funicular. O preço do minibus corresponde ao mesmo valor (2,5 euros) que se pagaria por uma viagem do serviço em período normal.

A estrutura liga a Ribeira à Batalha.