Funicular dos Guindais reabre no dia 23 de julho

JN/Agências Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Funicular dos Guindais, no Porto, vai reabrir no dia 23 de julho, após estar encerrado para manutenção desde o final de março, disse, esta quinta-feira, à Lusa fonte oficial da Câmara do Porto.

Questionada pela Lusa acerca do encerramento da estrutura que liga a Batalha à Ribeira, agora gerida pela STCP Serviços, a autarquia respondeu que o serviço "não" iria estar encerrado durante todo o verão, já que "reabre no dia 23 de julho".

Acerca das perdas causadas pelo encerramento numa altura em que o turismo recupera a atividade após a pandemia de covid-19, a Câmara respondeu que se estima "uma perda de receita da ordem dos 100 mil euros".

Já sobre o concurso público lançado pela STCP Serviços para a manutenção do Funicular, Elevador da Lada e escadas do Monte dos Judeus, a mesma fonte acrescentou que "o prazo para submissão de propostas ainda está a decorrer".

Segundo uma nota da Câmara do Porto publicada no seu portal oficial, o fecho da estrutura, "por motivos técnicos", iniciou-se em 31 de março.

O funicular que liga a Batalha à Ribeira foi inaugurado em 2004 e passou em 2019 da Metro do Porto para a tutela da Câmara, e este ano transitou para a alçada da STCP Serviços, subsidiária da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).

Atualmente, devido ao encerramento, o trajeto servido pelo funicular conta com um serviço alternativo de 'minibus'.

PUB

Segundo uma nota publicada em 13 de abril pela autarquia no seu portal, funciona "de domingo a quinta-feira, das 8 às 22 horas, e na sexta-feira e sábado, das 08 horas à meia-noite".

"As paragens localizam-se junto às entradas da Estação da Ribeira e da Estação da Batalha, mais concretamente, na Avenida Gustavo Eiffel e na Rua de Augusto Rosa", segundo a Câmara liderada pelo independente Rui Moreira.