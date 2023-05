Furtos a carros na zona de Serralves são tantos que já há avisos em inglês

Marta Neves Hoje às 08:22 Facebook

Uma onda de assaltos está varrer a zona de Serralves, no Porto, e os turistas são alvos preferenciais, uma vez que deixam as malas nos carros enquanto visitam a fundação.

Ao JN, moradores e comerciantes confirmaram que os furtos acontecem diariamente e a qualquer hora. A maioria dos afetados não apresentará queixa nas autoridades, uma vez que o Comando Metropolitano do Porto da PSP garante que desde o início do ano apenas foram comunicados dois furtos no interior de veículos, "estando em curso os respetivos inquéritos e correspondentes investigações".

O facto é que a situação atingiu tal dimensão que uma moradora decidiu afixar avisos em inglês a alertar os turistas. "Cuidado: não deixe objetos de valor no veículo", pode ler-se na mensagem escrita a preto num fundo amarelo, para ser mais chamativa.