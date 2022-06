Furtou ambulância do INEM durante socorro a vítima e despistou-se contra muro

JN Hoje às 02:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, com cerca de 40 anos, furtou uma ambulância do INEM dos Bombeiros de São Mamede de Infesta, enquanto era prestado socorro a uma vítima de doença súbita, revelou aquela corporação matosinhense.

A denúncia do futro foi feita nas redes sociais dos Bombeiros de Sãio amede de Infesta, em Matosinhos, ao início da madrugada deste domingo. Segundo o relato, "um indivíduo na casa dos 40 anos pegou na ambulância quando a tripulação prestava socorro a uma vitima", na rua Avelar Brotero, no Bairro do Regado, no Porto, às 20.55 horas de sábado.

Homem furtou ambulância e despistou-se contra muro Homem furtou ambulância e despistou-se contra muro Homem furtou ambulância e despistou-se contra muro

O homem circulou "por várias ruas da cidade do Porto (com sinalização luminosa e sonora ligada), acabando por se despistar", embatendo contra um muro do antigo quartel das inspeções militares, na rua da Constituição, na Invicta.

Segundo os bombeiros de São Mamede de Infesta, o despiste não causou feridos, desconhecendo-se o paradeiro, e o estado de saúde, do autor do furto.