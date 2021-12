Adriana Castro Hoje às 23:17 Facebook

Empresas admitem ajustar a rede prevista no concurso de transportes, adequando-a à procura. Espanhóis pedem adjudicação breve.

Prevendo-se uma necessidade de ajuste da rede de autocarros indicada no concurso de transportes para a Área Metropolitana do Porto (AMP), pela queda drástica do número de passageiros, as empresas indicadas como vencedoras do procedimento dizem-se disponíveis para negociar e adaptar o serviço "às necessidades da população".