Futuro da mobilidade em exposicão na Alfândega

Mais de 150 veículos (carros, moto e bicicletas) elétricos ou híbridos reinam na Alfândega do Porto, até domingo no Salão do Automóvel Híbrido e Eletrico (SAHE). À sexta-edição do evento não faltam motivos de atração, incluindo cinco novidades absolutas, quatro marcas que nunca tiveram motores a combustão e três estreias no SAHE: Bentley, Polestar e KTM.

Logo à entrada surge uma das novidades do SAHE, o Aiways U5, um SUV elétrico de fabrico chinês, importada pela Astara (antigo grupo Bergé) que conta com 10 pontos de vendas no nosso pais. Apesar de ser a primeira vez que se apresenta ao púbico, o U5 já está em comercialização, e tem como argumentos um motor elétrico de 204 cv (150 kW) e 315 Nm, e 400 km de autonomia. Mede 4,68 metros e custa a partir dos 46.782 euros, sendo que os clientes frotistas o poderão adquirir por 35.990 euros (+ IVA).

Destaque, igualmente, para o novo Nissan X-Trail, que marca o regresso da marca a este segmento. Está disponível numa inédita motorização denominada e-Power (com tração às duas ou às quatro rodas), que dispõe de um motor a gasolina que apenas serve de gerador de energia, porquanto esta versão apenas dispõe de motores elétricos para assegurar a tração.

"Trata-se de um modelo de transição, até porque em 2030 todos os nossos veículos serão 100% elétricos", assegurou, ontem António Pereira Joaquim, diretor de Comunicação em Portugal da marca japonesa.

Os e-Power têm dois niveis de potência (204 e 231 cavalos) e a mais potente pode ter tração às quatro rodas , a e-4ORCE, e sete lugares. Mais tarde chegará o X.Trauil como motor 1.5 VCR turbo, de 163 cavalos e tração dianteira. A versão mais cara (e-4ORCE Tekna+, de sete lugares, custa 59 210 euros.

"Pão de forma"

No stand da Volkswagen a pintura bi-tom (amarelo e branco) do ID-Buzz e as suas formas não deixam margem para dúvidas. É mesmo a interpretação moderna do popular "pão de forma", desta feita movido por um motor elétrico de 204 cavalos, e com uma autonomia que ronda os 424 quilómetros. Com cinco passageiro pode levar levar até 1.121 litros de bagagens e há uma versão cargo, com um volume máximo de 3,9 m3.

Os preços vão dos 66.500 euros para o ID. Buzz First Edition e 46.500 € + IVA para o ID. Buzz Cargo First Edition.

O Honda Civic Hibrid, que também se estreia no salão, tem uma potência de 184 cavalos, por um preço chave na mão de 42.500 euros na versão Sport e de 46.500 euros para a versão Lifestyle, com previsão de chegada a Portugal já no início de 2023.

Mais novidades

Novidade, igualmente, no stand da Kia, com o Xceed PHEV, um híbrido plug-in que anuncia uma autonomia em modo elétrico de 59 quilómetros e um consumo combinado de 1,6 l/100 km. Os preços vão dos 33.800 aos 35.300 euros.

Ainda na Kia, o Sportage HRV (híbrido) mostrava-se pela primeira vez. Este SUV, de 180 cavalos, anuncia um consumo de 5.7 l/100 km e tem um preço de 37.550 euros.

A Renault tem em destaque o elétrico Megene E-Tech, de 220 cavalos, e uma autonomia que ronda os 470 quilómetros. Destaca-se pelo conforto mas, igualmente, por um comportameno em estrada de bom nível. Custa a partir dos 46.850 euros.

O Nosmoke é mais um apelo à nostalgia. Trata-se da versão elétrica do popular Mini Moke. É fabricado em França, sendo comercializado pela Barra Beach Cars, da Gafanha da Nazaré. Tem uma autonomia entre os 110 e os 200 quilómetros (dependendo da bateria) e custa 24 mil e 30 mil euros, mais IVA. Carrega, respetivamente, em seis e 3,5 horas.

No salão também se destacam as motos, essencialmente (mas não só) scooters, as bicicletas e os equipamentos.

O SAHE abre portas às 10 horas, fechando às 20, e a entrada custa oito euros.