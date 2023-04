Gaia ganha parque e Porto praça à boleia dos pilares da nova ponte

Adriana Castro Hoje às 08:24 Facebook

Travessia incluída na futura Linha Rubi do metro demorará três anos a construir. O JN convida os leitores a participarem na escolha do nome.

Há desenho e projeto aprovados, mas continua a faltar um nome para a futura sétima ponte sobre o Douro. Por isso, o Ministério do Ambiente, que tutela a Metro do Porto, as câmaras do Porto e de Gaia e o "Jornal de Notícias", abrem as portas deste processo e convidam os leitores a participar nesta escolha. Sem a travessia seria impossível construir a Linha Rubi do metro, entre a Casa da Música, no Porto, e Santo Ovídio, em Gaia, mas além do papel que terá na mobilidade da Área Metropolitana, a ponte vai "aproveitar a oportunidade" e "regenerar" as zonas que os pilares vão ocupar nas duas cidades. Chegar ao projeto final "não foi propriamente difícil", mas, como em todos os processos, "houve hipóteses falhadas", admite o arquiteto José Carlos Oliveira, do gabinete NOARQ. O trabalho tem ainda a assinatura do engenheiro Filipe Vasques, do Laboratório Edgar Cardoso, e do engenheiro Miguel Sacristán Montesinos, do grupo espanhol Arenas & Associados.