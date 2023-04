Gaivotas roubam comida a alunos da Faculdade de Letras do Porto

João Nogueira Hoje às 12:11 Facebook

Estudantes deixam de almoçar no pátio, porque são atacados por gaivotas, mas queixam-se da falta de lugares alternativos. A direção da Faculdade de Letras já usou um falcão eletrónico, mas não foi eficaz. Um verdadeiro não é opção pelos "custos elevados".

As gaivotas que sobrevoam o Porto em pleno 2023 não são, certamente, da mesma espécie das que Amália Rodrigues cantava em 1969. Pelo menos para os estudantes da Faculdade de Letras do Porto, as aves têm sido verdadeiras vilãs numa história que termina com os alunos sem o almoço. O roubo da comida é cada vez mais frequente e a instituição até já recorreu, sem êxito, a um falcão mecânico. Um verdadeiro é demasiado caro.

Quando se aproxima a hora de almoço e à medida que a esplanada do bar vai ficando cheia, começam a aparecer as gaivotas no alto das fachadas que envolvem o pátio. Com um voo agressivo, a passarada desce até às mesas e leva a comida que consegue. Os alunos, assustados, acabam por ir embora, muitas vezes sem almoçar.