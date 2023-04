Germano Silva guia visitas às "entranhas" do metro

Nem a chuva demoveu os aficionados dos percursos históricos guiados por Germano Silva, jornalista e historiador do Porto, que este sábado ​​​​​​​enfiou as galochas e, em pleno estaleiro da obra da Metro, em frente ao Palácio das Cardosas, no Porto - por onde passará a linha Rosa -, recuou até finais do século XVII, numa altura em que a Avenida dos Aliados era apenas "lameiros, pomares e hortas".

E numa altura em que a Rua do Almada "só ia até à Praça Filipa de Lencastre", assegurou.

"Só em 1916 é que se abriu a Avenida dos Aliados", referiu Germano, contando, entre outros pormenores, que "o Banco de Portugal só para aqui veio nos anos 30". Na mesma altura em que "a Adega da Cerca servia as melhores pataniscas do Porto", salientou.

O historiador do Porto recordou também que "tudo o que era paradas e desfiles acontecia aqui". Ali, onde foram encontrados os vestígios arqueológicos da Fonte da Natavidade, que "foi toda desmontada e será integrada no Jardim de Sophia, na zona da Praça da Galiza", disse Pedro Lé Costa, engenheiro que é gestor de construção da obra do metro.



Germano Silva aproveitou para deixar um recado: "Espero que na reconstituição do que resta da fonte haja a possibilidade de fazer um pequeno azulejo em que se possa dizer onde estava e uma explicação onde estão agora os restos. Alguns estão espalhados pela cidade".

Já a revelação maior deu-se em frente à estação de S. Bento, onde foi possível ver, por trás dos tapumes da obra, a escadaria do antigo Mosteiro de São Bento de Avé-Maria (demolido no final do século XIX), que será desmontada e guardada.

Visita ao Hospital Santo António é no próximo dia 15

Até 20 de maio, Germano Silva leva-o a visitar as obras das novas estações de metro. A inscrição terá de ser feita até à quarta-feira que antecede a visita e tem o valor de 10€ por pessoa, valor que será revertido para uma causa social apoiada pelo JN.

A inscrição resulta na oferta de uma assinatura digital mensal no JN. Cada visita tem o limite máximo de 25 pessoas, sendo disponibilizados equipamentos de proteção individual adequados. Os participantes devem levar calçado resistente.

A inscrição, disponível no site do JN (www.jn.pt), será válida após o pagamento e envio do comprovativo. No próximo dia 15, a visita é ao Hospital Santo António, sendo o Jardim do Carregal o ponto de encontro; no dia 22, a visita acontece na Praça da Galiza; e no dia 29 será na Casa da Música.