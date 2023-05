Germano Silva termina em Gaia visitas a obras da Metro

JN Hoje às 15:02 Facebook

Twitter

Partilhar

De galochas e capacete na cabeça, foi na futura estação de Santos Silva, em Gaia, que Germano Silva, jornalista e historiador do Porto, terminou neste sábado as visitas guiadas nas obras da Metro. O dinheiro angariado reverte para uma causa social apoiada pelo JN.

Desde 2 de abril que Germano Silva, na companhia de aficionados de percursos históricos, andou a dar a conhecer pormenores dos locais escolhidos e que acolhem hoje obras da Metro que está a construir a Linha Rosa, no Porto, e a Linha Rubi, em Gaia.

Neste sábado, as visitas terminaram na futura estação Santos Silva, junto ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. Germano Silva referiu que aquela zona começou a ser urbanizada no início do século passado, primeiro com o Monte da Virgem e depois com o Sanatório D. Manuel II, destinado a doentes tuberculosos e que deu lugar à atual unidade hospitalar.

PUB

Durante este tempo, as inscrições, no valor de 10 euros por pessoas, tiveram um fim solidário e o montante final será entregue a uma causa social que o Jornal de Notícias dê apoio.