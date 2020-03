Ginásio no Porto fecha após cliente ter sido infetado pelo coronavírus

Carla Sofia Luz Hoje às 10:56 Facebook

O ginásio Breathe Sport Fitness, no Porto, fechou por tempo indeterminado, depois de um cliente ter ficado doente com infeção por Covid-19. Ainda sem sintomas, participou no sábado passado numa aula de bike.

O ginásio, situado na Estrada da Circunvalação (próximo do Parque da Cidade), já contactou todos os participantes na aula de bike e procedeu à limpeza e à desinfeção do espaço e dos equipamentos. "Acabamos de ter conhecimento que um dos sócios do Breathe Sport Fitness, que participou na aula de bike do passado sábado, embora então sem quaisquer sintomas, foi validado" para coronavírus, alertam os responsáveis do equipamento numa nota, publicada na página de Internet.

Então, decidiram proceder ao encerramento imediato, "ainda por tempo indeterminado", uma vez que aguardam a fixação do período de fecho pela Direção-Geral de Saúde. A expectativa do Breathe Sport Fitness é de que o período de encerramento seja "curto".

Recorde-se que, em caso de manifestação de sintomas de infeção respiratória, as pessoas não devem deslocar-se aos hospitais e aos centros de saúde. O procedimento adequado é permanecer em casa e contactar a Linha de Saúde 24 (808242424). Os sintomas são febre, tosse, falta de ar e cansaço generalizado.