GO Porto apresenta livro da obra feita neste século

Compêndio editado pela empresa municipal evoca duas décadas de gestão e execução das mais de 650 empreitadas que mudaram "uma parte significativa da fisionomia da cidade".

"GO Porto, é obra!" é o título da edição especial evocativa da atividade da empresa municipal nascida no dealbar do século e que celebrará 22 anos a 9 de agosto próximo. O livro será apresentado já esta terça-feira, pela 17.30 horas, no átrio dos Paços do Concelho.

A cerimónia contará com a presença do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, dos administradores da GO Porto e de técnicos e empreiteiros que, ao longo das duas últimas décadas executaram mais de 650 empreitadas, no valor global de 352,7 milhões de euros.

O livro detalha 20 anos de atividade da GO Porto - Gestão e Obras do Porto, em áreas tão distintas como a Cultura, o Ambiente, a Educação, o Desporto, o Urbanismo, o Espaço Público ou a Mobilidade.

A empresa que gere, executa e que também explora (desde 2017) as obras da Câmara é uma das mais pequenas do universo municipal (apenas com 38 funcionários), mas é composta por um corpo técnico altamente qualificado, multidisciplinar. Presta serviço nas obras e na gestão e exploração de infraestruturas e equipamentos, controlando prazos e custos.

A GO Porto foi também a primeira empresa municipal a obter certificado do Sistema de Gestão de Qualidade (desde 2004).

"É a empresa responsável por um enorme conjunto de empreitadas, que mudaram indelevelmente a face do Porto. Em 2017 ganhou novas valências de gestão e exploração de infraestruturas e equipamentos públicos, passando a gerir todo o ciclo de vida dos empreendimentos, desde a fase do projeto, lançamento dos concursos, gestão e acompanhamento das obras até à sua exploração", diz Pedro Baganha, vereador do Urbanismo, do Espaço Público e da Habitação.

Entre as empreitadas mais emblemáticas da GO Porto estão obras do passado e do presente, como a requalificação da frente da Ribeira, o arranjo urbanístico da Sé, o restauro do Mercado do Bolhão, o Terminal Intermodal de Campanhã ou a reabilitação do Cinema Batalha. E também planos para breve, como a Ponte D. António Francisco dos Santos, a ampliação da Biblioteca Pública Municipal do Porto ou os projetos de urbanismo e de habitação social do Monte da Bela e do Monte Pedral.

"Uma parte significativa da fisionomia do Porto contemporâneo é devedora da atividade desta empresa municipal. Identificar apenas uma obra que ilustre a importância da GO Porto revela-se uma tarefa impossível. Como obra terminada, merecem referência as executadas no âmbito do Euro 2004 nas Antas e no Bessa, que mudaram para sempre importantes áreas da cidade. Em curso estão as obras emblemáticas do Mercado do Bolhão, do Terminal Intermodal de Campanhã, ou o Cinema Batalha. No horizonte perspetiva-se a construção da futura Ponte D. António Francisco dos Santos, que mudará para sempre o Freixo e toda a freguesia de Campanhã", conclui Pedro Baganha.