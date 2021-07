Golfe anima pessoas com deficiência na Quinta da Bonjóia

Alfredo Teixeira Hoje às 13:25 Facebook

Twitter

Partilhar

As manhãs passadas na Quinta da Bonjóia são esperadas com ansiedade. Margarida, Rui, Ivan e os dois Antónios que frequentam a AAJUDE - Associação de Apoio à Juventude Deficiente, em Santa Cruz do Bispo, estão no tapete de relva e tentam acertar com a pequena bola nos buracos.

O Golfe para Todos é um dos programas que a Câmara do Porto desenvolve para cidadãos com necessidades específicas e os monitores garantem o sucesso desta modalidade adaptada no desenvolvimento cognitivo das pessoas portadoras de deficiência.

"Depende muito do grau de deficiência de cada um mas no geral verificamos uma evolução muito grande. De aprendizagem e sobretudo na capacidade de comunicação", refere Fátima Oliveira, monitora da AAJUDE - Associação de Apoio à Juventude Deficiente, que três vezes por semana desloca dez utentes para a Quinta da Bonjóia, em Campanhã.