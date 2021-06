Google vai mapear Caminhos de Santiago

Eduardo Pinto Hoje às 14:49 Facebook

Projeto do Turismo do Porto e Norte de Portugal e do INESC TEC visa proporcionar aos peregrinos uma forma de programarem melhor cada jornada.

O Turismo do Porto e Norte de Portugal e o INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, no Porto, estão a preparar uma candidatura a fundos comunitários para permitir fazer com a Google uma espécie de Street View nos caminhos de Santiago. É "algo único" que vai possibilitar a visualização dos trilhos na Internet e preparar melhor as peregrinações.