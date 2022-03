Governo autoriza videovigilância no Porto

JN Hoje às 14:15 Facebook

O Governo autorizou a instalação de um sistema de videovigilância na cidade do Porto. O despacho assinado pelo secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, foi publicado em Diário da República nesta terça-feira.

O documento especifica as características técnicas do sistema, que será implementado em "artérias e os espaços públicos da baixa da cidade do Porto, situados na União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória".

A Autarquia já tinha anunciado a intenção de avançar, com a PSP, para a instalação deste sistema, que dará especial atenção à zona da movida noturna.

No diploma pode ler-se que foi aprovada "a instalação e o funcionamento de um sistema de videovigilância, composto por 79 câmaras fixas, na cidade do Porto". A finalidade do sistema visa "a proteção da segurança das pessoas, animais e bens, em locais públicos ou de acesso público, e a prevenção da prática de crimes, em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência".

É referido que a implementação da videovigilância "foi objeto de parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), a 2 de março de 2022, que emitiu recomendações, tendo sobretudo em vista reforçar as medidas de segurança a adotar".

De acordo com "as disposições legais aplicáveis e as recomendações da CNPD", o despacho clarifica que o sistema deve observar várias condições, entre as quais que "o chefe da área operacional do Comando Metropolitano do Porto da PSP é o responsável pela conservação e tratamento dos dados".

Também é assinalado que a "videovigilância funcionará ininterruptamente, vinte e quatro horas por dia, em todos os dias da semana", e que "é proibida a captação de sons, exceto quando ocorra perigo concreto para a segurança de pessoas, animais e bens".

É igualmente mencionado que "devem ser garantidos os direitos de acesso e eliminação, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 95/2021, de 29 de dezembro". Há outros requisitos a cumprir, como "o barramento dos locais privados, impedindo a visualização, designadamente, de portas, janelas e varandas". Não é permitida a utilização de "câmaras ocultas" e "todas as operações deverão ser objeto de registo".

"Os relatórios de registo devem reportar todas as anomalias detetadas e devem ser arquivadas por um período mínimo de dois anos", pode ler-se.

"O sistema de videovigilância pode ser utilizado por um período de três anos, a contar da data da sua ativação, após o qual poderá ser formulado pedido de renovação, mediante comprovação da manutenção dos fundamentos invocados para a sua concessão ou da existência de novos fundamentos", conclui o despacho.