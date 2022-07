Governo confiante na reabertura do Bingo do Boavista

O Governo mantém a expectativa de que a nova concessionária do Bingo do Boavista, no Porto, reabra no prazo previsto, ou seja, até 11 de setembro. Isso mesmo foi comunicado aos dirigentes sindicais que participaram numa reunião que houve, na tarde desta segunda-feira, com a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

No entanto, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte receia que a concessionária, a Venistiplet-Gamming, esteja a perder o interesse no negócio. Francisco Figueiredo, presidente da direção do sindicato, disse ao JN que "é importante que a empresa seja clara e que diga se mantém o interesse ou não", na reunião que foi remarcada para esta quarta-feira.

Segundo o dirigente sindical, a concessionária terá concordado em pagar uma renda de 25 mil euros mensais, mas não estará na disposição de avançar com uma caução de 300 mil euros, como pede o senhorio. Por outro lado, a Venistiplet-Gamming terá alegado que, se optasse por encontrar outro espaço para instalar o bingo, teria de investir "centenas de milhares de euros". Francisco Figueiredo afirma que "não é verdade" que fosse preciso tal investimento, uma vez que "o equipamento de jogo pertence ao Estado".