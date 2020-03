Empresa obrigada a lançar novo concurso e Governo dá mais 95 milhões

Carla Sofia Luz Hoje às 11:21 Facebook

O concurso público para a construção das duas novas linhas do metro em Gaia e no Porto será anulado e a Metro do Porto avançará com uma nova consulta no dia 18. Todas as propostas excediam o valor base de adjudicação. O Governo já decidiu reforçar a verba para a expansão em 95 milhões de euros.

As propostas para a construção da nova Linha Rosa, entre a Boavista e a Baixa do Porto, e da extensão da Linha Amarela até Vila d'Este, em Gaia, foram conhecidas no passado dia 9, mas os sete candidatos manifestaram incapacidade de executar a obra pelo valor orçamentado (175 milhões de euros para a ligação no Porto e 95 milhões para a expansão em Gaia). Seis dos sete concorrentes entregaram propostas que excediam o valor base do concurso. O JN apurou, ainda, que um dos candidatos apresentou uma proposta com um montante simbólico e a indicação de que não conseguiria realizar as intervenções pelo preço estimado pela Metro do Porto.

Uma vez que as propostas dos candidatos excedem largamento o preço-base do concurso, o procedimento foi anulado e terá de ser lançado uma nova consulta ao mercado com um valor de adjudicação superior. Essa constatação levou a Empresa do Metro a solicitar um reforço de verbas ao Governo e esse acréscimo, de 95 milhões de euros, foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, como explica o Ministério do Ambiente em comunicado.

"Assim, o valor da empreitada para a Linha Amarela passa a ser de 130 milhões", crescendo cerca de 35 milhões de euros, enquanto "o da Linha Rosa se fixa em 235 milhões", o que corresponde a um acréscimo de 60 milhões. O Ministério do Ambiente garante que a Empresa do Metro tem condições para lançar um novo concurso público na próxima quarta-feira, dia 18 de março, "de modo a que as duas empreitadas sejam concluídas antes do final de 2023, utilizando em pleno os fundos do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.