Governo "muito empenhado" em reabrir Bingo da Boavista no Porto

A secretária de Estado do Turismo disse esta sexta-feira ao Sindicato da Hotelaria do Norte (SHN) que está "muito empenhada" em encontrar uma solução, sem adiantar qual, para a reabertura do Bingo da Boavista no Porto, informou fonte sindical.

A posição do executivo foi expressa a representantes dos trabalhadores numa reunião por videoconferência, ao final da manhã, e Rita Marques referiu que a solução está a ser trabalhada com os serviços jurídicos governamentais, admitindo-se que possa ser fechada na próxima semana.

O SHN defende que o Governo designe uma entidade para reabrir no imediato a exploração do bingo, que não a atual concessionária, e que abra, também no imediato, concurso para nova concessão.

O Bingo da Boavista encerrou em janeiro e não mais reabriu, apesar da possibilidade entretanto aberta pelas autoridades de saúde.

Desse encerramento, disse o dirigente sindical Nuno Coelho, decorre que os seus 62 trabalhadores sobrevivem de apoios da Segurança Social, inferiores entre 300 e 400 euros face ao que ganhariam em plena atividade.

O sindicato já considerou que o Bingo em causa "é dos mais rentáveis do país, que pode gerar 400 mil euros mensais", e só não reabre por incumprimentos para com o Estado da concessionária, a espanhola Pefaco, que também gere, em Portugal, os bingo da Nazaré e do Olhanense.