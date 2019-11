Esquadra da PSP no Viso vai ter espaços de apoio a vítimas de violência doméstica

Hoje às 15:48 Facebook

O Ministério da Administração Interna (MAI) revelou esta quinta-feira que está em desenvolvimento um projeto de execução com vista à transferência da PSP da Bela Vista para o Viso, no Porto, com prazo de conclusão previsto para o final de 2023. A esquadra no Viso terá novas valências.

Além das valências da Unidade Especial de Polícia, o projeto global, revela o MAI em resposta à Lusa, contempla também "a transferência para o Viso dos Núcleos de Logística e de Formação da PSP, bem como a instalação de toda a Divisão de Trânsito (atualmente dispersa por dois edifícios)".

O projeto abrange também a construção de uma esquadra genérica (com salas de detenção e espaços de apoio a vítimas de violência doméstica), que vai substituir a existente na zona do Viso e em instalações já degradadas, acrescenta.

No local, vai ser ainda edificado um Centro de Operações com as respetivas capacidades de Comando e Controlo.

"No total, o projeto envolve a colocação de 420 polícias nas futuras instalações da PSP no Viso - o que traduzirá uma maior rentabilização operacional dos efetivos, por deixarem de estar dispersos por diferentes espaços como agora sucede", salienta a tutela.

Em resposta à Lusa, a tutela adiantou esta quinta-feira que o valor global do investimento desta intervenção ascende os 14 milhões de euros, prevendo-se a sua conclusão para o final de 2023.

No que se refere ao Posto Territorial da GNR de Arcozelo, outro dos casos denunciados pelo PCP, o MAI afirma que a Câmara de Vila Nova de Gaia "disponibilizou recentemente um terreno que, de acordo com pareceres técnicos, reúne condições para a construção de raiz de um novo Posto Territorial da GNR naquela localidade".

Assim, acrescenta a tutela, vão ser iniciados contactos com o município no sentido da celebração de um protocolo de cooperação entre o MAI, a autarquia e a GNR, para concretização do projeto, cujo valor global do investimento ascende a um milhão de euros, mais IVA.