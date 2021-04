Incêndio em prédio no centro do Porto

JN Hoje às 22:28 Facebook

Um incêndio deflagrou, na noite desta sexta-feira, num prédio na rua Guedes de Azevedo, no centro do Porto. O fogo já foi extinto.

O edifício foi evacuado e foram retiradas pelo menos dez pessoas, por elementos da PSP. Algumas pessoas que ainda se encontravam no prédio fugiram para o telhado.

Carlos Ferreira, chef do restaurante Forno de Pedra, disse ao JN que pegou no extintor do estabelecimento e, com a ajuda da polícia, arrombou a porta e tentou extinguir o fogo. O incêndio acabaria por ser extinto pouco depois pelos Bombeiros Sapadores do Porto.