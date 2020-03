Grande Porto atingiu maior valor de sempre na reciclagem em 2019

Ana Sofia Rocha Hoje às 16:23 Facebook

Em 2019, a Lipor, entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos produzidos no Grande Porto, atingiu o "maior valor de sempre" na reciclagem. Recebeu mais 8.513 toneladas de materiais encaminhados pelos cidadãos e menos 2.077 toneladas de lixo do que no ano passado.

De acordo com os dados revelados pela Lipor, no último ano, foram rececionadas "1.857,93 toneladas de biorresíduos (+4,24% que em 2018), mais 6.654,96 toneladas de materiais entregues para reciclagem nos Ecopontos, Ecocentros e Zonas de Recolha Seletiva (+13,58% que em 2018 - papel, plástico e vidro) e menos 2.077,10 toneladas de lixo (-0,51% que em 2018)".

Valores que "são fruto do forte investimento e da aposta que a LIPOR e os Municípios associados têm desenvolvido, com vista a maximizar e incrementar a quantidade de materiais a enviar para reciclagem", sublinha a entidade em comunicado.

Os cidadãos dos oito municípios associados à Lipor (Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde) têm neste momento "um sistema completo de infraestruturas, equipamentos e serviços para a entrega seletiva dos resíduos, nomeadamente, Ecocentros, Ecopontos e zonas de recolha seletiva porta-a-porta".

Estas infraestruturas são ainda complementadas por "um conjunto de serviços especiais de recolha e pelo centro de triagem e plataformas de apoio, onde os materiais separados pelos cidadãos sofrem uma separação suplementar mais pormenorizada (triagem), sendo posteriormente enviados para as indústrias de reciclagem", conclui.