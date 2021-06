Grande Porto: carros, vales e bicicletas para chamar clientes ao comércio

Beatriz Moreira Hoje às 20:47 Facebook

Vários programas de incentivo ao comércio no Grande Porto tentam compensar prejuízos causados pelo confinamento.

Os clientes vão regressando a conta-gotas, mas a felicidade por os ter de volta não compensa as perdas acumuladas no último ano e meio. Aos meses de portas fechadas, por causa dos confinamentos, seguiram-se as limitações do número de fregueses nas lojas do comércio tradicional. Várias câmaras do Grande Porto criaram programas de incentivo às compras no comércio de rua, mas, apesar dos prémios, que vão dos descontos ao sorteio de um carro, muitos clientes desconhecem ainda o que podem ganhar.

Toda a ajuda é bem-vinda, asseguram, os comerciantes que, apesar de reconhecidos pelo apoio das câmaras do Porto, Matosinhos, Gondomar e Maia, gostavam de mais divulgação das vantagens de comprar local.