Grande Porto: número de carros rebocados em níveis pré-pandemia

Miguel Amorim Hoje às 09:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Há mais veículos a circular no Porto e nos concelhos vizinhos e o estacionamento fora da lei também aumentou.

No Porto e nos concelhos vizinhos, a avaliar pela quantidade de carros rebocados por estacionamento indevido, os números apontam para uma evolução que conduzirá, a curto prazo, para uma situação idêntica à que existia antes da pandemia, em 2019. Pelo menos superar o registo do ano passado, da fase aguda da crise pandémica, é o que se vislumbra a breve trecho.

Na Maia e em Valongo, mesmo sem fechar o balanço do corrente ano, a marca dos reboques municipais de 2019 já foi batida. No Porto, até setembro, a Polícia Municipal tinha rebocado 12 084 viaturas, fasquia que não dista muito das 13 566 com que encerrou toda a temporada de 2020. Também em Gaia, com 324 carros rebocados na via pública até agosto, a autoridade municipal caminha para o saldo com que encerrou o ano transato (380 reboques).