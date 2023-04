Grande Porto: são tantos os pedidos que até quem ajuda está em dificuldades

Marta Neves Hoje às 15:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Três instituições do Grande Porto vivem com menos apoios, mas não desistem de fazer a diferença todos os dias, porque as solicitações não param de aumentar.

São três instituições que se dedicam a ajudar e fazem realmente a diferença. Sejam famílias desfavorecidas, idosos solitários, crianças a quem falta o colo ou até animais. A subida generalizada dos preços está a fazer regredir os donativos e aumentar o número de pessoas que procuram apoio, mergulhando as próprias instituições num mar de dificuldades. Quem ajuda precisa de ajuda. Na Misericórdia de Valongo, por exemplo, lembra-se que nunca os alimentos foram tão caros e pesaram tanto nas contas das várias valências que ajudam desde bebés até aos mais velhos.

Ainda assim, diariamente, a Associação Todos, a Midas e o Centro de Acolhimento Mãe D'Água transformam dor em esperança.