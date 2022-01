Grandes obras para mudar Grande Porto em 2022

Alfredo Teixeira Hoje às 13:49 Facebook

Após longos meses ou anos de abra, Porto terá Cinema Batalha e Mercado do Bolhão requintados. A aposta verde continua no Parque das Serras e no Corredor do Leça, que envolvem vários municípios.

São muitas a obras adiadas ou que sofreram grandes atrasos e que neste novo ano de 2022 verão a luz do dia e serão inauguradas. Por toda a região do Grande Porto desenvolvem-se projetos, uns mais emblemáticos do que outros, mas que prometem no seu conjunto melhorar a qualidade de vida da população. A inauguração mais esperada poderá ser a do Mercado do Bolhão, o emblemático edifício que está em requalificação desde 2018, e que nesta altura é alvo dos trabalhos finais de restauro. Mas antes, o Cinema Batalha será devolvido à cidade já dentro de um mês, assim como o Terminal Intermodal de Campanhã que se encontra concluído e já em fase de testes e vistorias. O Porto sobressai pelo volume de obra no terreno. Só nestes três projetos foram investidos mais de 30 milhões de euros. Mas os concelhos periféricos também dão cartas, sobretudo na área do ambiente, com a criação de parques e corredores para uso de meios suaves de transporte. O Parque das Serras do Porto vai continuar a merecer investimento assim como o Corredor Verde do Leça e a sua aposta na despoluição do rio.

Porto - Bolhão, Batalha e Terminal Intermodal