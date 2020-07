Bebé nasce em restaurante com a ajuda dos Bombeiros de Fão

Olga Costa Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Bombeiros Voluntários de Fão ajudaram um bebé a nascer, ao início da tarde deste sábado, num restaurante, em Fão, Esposende.

O parto do pequeno António, terceiro filho do casal, estava programado para daqui a três dias, mas o bebé não quis esperar e acabou por interromper o almoço da mãe e de outra familiar. O parto aconteceu no restaurante "Cantinho dos Lírios", em Fão. Mãe e filho estão bem.

Vizinho do restaurante, Rui Soares, bombeiro profissional, acabou por ser o primeiro a chegar ao local e ajudou a mãe no parto. De seguida, chegou também uma equipa da corporação de Fão, a bombeira Ana Couto e o comandante e enfermeiro João Morais.

"Para mim e para o Rui foi o primeiro parto em que participámos. Eu já sou mãe e sei o que é um parto, mas é sempre comovente e aconteceu em circunstâncias muito diferentes do meu. Mas o importante é que a mãe e o pequeno António estão bem", descreveu ao JN Ana Couto.

Assistidos no local também pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos, mãe e filho foram transportados para o Hospital da Póvoa de Varzim.

O alerta foi dado às 13.04 horas.