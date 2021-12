Greve deixa Metro do Porto sem serviços mínimos no dia 3 e 7 de dezembro

JN Hoje às 10:53 Facebook

O Metro do Porto vai estar sem serviços mínimos no dia 3 (sexta-feira) e 7 (terça-feira) de dezembro. A greve dos trabalhadores do Metro vai afetar as linhas Azul, Vermelha, Verde, Violeta e Laranja, que não vão funcionar nestes dias, existindo apenas circulações muito pontuais na Linha Amarela e no tronco comum entre as estações Senhora da Hora e Estádio do Dragão.

Em comunicado enviado às redações, a empresa admite que a "capacidade de transporte estará drasticamente limitada, não se podendo sequer falar em serviços mínimos." Para colmatar os efeitos da greve, a empresa vai disponibilizar um serviço de transportes alternativos em autocarro nas linhas Vermelha e Verde.

"Entre as 6 horas e a 1 da manhã, haverá autocarros disponíveis para clientes portadores de título Andante entre a Póvoa de Varzim e a Senhora da Hora (Linha Vermelha), com paragens nas estações de Metro da Póvoa, Vila do Conde e Senhora da Hora. De igual modo, no segmento entre o Fórum Maia e o ISMAI, existe um serviço de autocarros em vaivém, com paragem naquelas duas estações", pode ler-se no comunicado da Metro do Porto.

A empresa relembra ainda que no dia 7 de dezembro, na próxima terça-feira, vai haver jogo da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão e que por motivos de segurança, essa estação estará fechada nesse dia.