Greve deixou Linha Vermelha do Metro do Porto sem ligações

Esta quarta-feira de manhã não passou qualquer composição do Metro do Porto na Linha Vermelha, causando grandes transtornos aos utentes.

A Linha Vermelha tem início na Póvoa de Varzim e, por ser aquela que faz a maior distância até ao Porto, o facto de não ter circulado qualquer composição esta quarta-feira de manhã causou grandes transtornos aos utentes, que se viram sem alternativas por não haver serviços mínimos.

Na estação da Senhora da Hora, em Matosinhos, nota-se igualmente os efeitos da greve, segundo constatou o JN no local, mas, pelas 9.45 horas, passou uma composição em direção ao Estádio do Dragão.

Esta quarta-feira está em curso uma greve convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) e a Metro do Porto informou que não há serviços mínimos.

No pré-aviso de greve, anunciado a 12 de julho, o SMAQ comunicou que a greve decorrerá até às 00.00 horas de 31 de julho.

Na greve, entre outros pontos, os maquinistas reivindicam a redução do tempo máximo de serviço em cada uma das partes de um serviço, a implementação no Acordo de Empresa da rotação de folgas em vigor e a atualização da tabela salarial com efeitos a 01 de janeiro de 2021.

O sindicato indicou ainda não ter proposto serviços mínimos por "entender haver alternativas suficientes nos transportes coletivos na área geográfica abrangida pelo serviço da Metro do Porto".