Greve deixou oito escolas primárias do Porto sem refeições

Devido a uma greve a que aderiram funcionários da Eurest, empresa concessionária das cantinas das escolas básicas do 1º ciclo do Porto, não foram servidas refeições em oito estabelecimentos da cidade nesta quinta-feira.

Segundo fonte da Câmara do Porto, o serviço não foi assegurado nas escolas básicas do 1º ciclo da Torrinha, de Fernão Magalhães e do Conservatório de Música. Houve ainda outras cinco que, perante o pré-aviso de greve, optaram por avisar os pais e não agendaram as refeições.

As cinco escolas em que o serviço não foi requerido são: Miosótis, Agra do Amial, Castelos, Lomba e Costa Cabral. "Por decisão das direções/coordenação das escolas, ou seja, informaram os encarregados de educação do pré-aviso de greve e, como tal, que não iriam requisitar refeições e que cada encarregado de educação deveria encontrar alternativa", acrescenta a mesma fonte.

A paralisação foi convocada, a nível nacional, pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, para permitir a presença dos trabalhadores das empresas e setores por ela representadas na manifestação da CGTP-IN, nas cidades do Porto e Lisboa.