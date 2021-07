Greve dos maquinistas volta a paralisar circulação do metro do Porto

Diana Teixeira Hoje às 12:00 Facebook

O Sindicato dos Maquinistas (SMAQ), que já havia prometido novo dia de greve para esta sexta-feira, cumpriu com o aviso. A circulação no metro do Porto está novamente condicioanda.

Sem conseguirem entendimento com a subconcessionária (grupo Barraqueiro), os maquinistas pretendem continuar a sua luta por melhores condições de trabalho e aumentos salariais.

A greve, que terminará à meia-noite, não tem serviços mínimos assegurados. Hélder Silva, dirigente do SMAQ, garante que a adesão à paralisação é superior à de quarta-feira, rondando os 95%.

A circulação está limitada à linha de Gaia e ao troço Trindade-Senhora da Hora.