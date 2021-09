Greve no metro do Porto marcada para 24 e 28 de setembro foi suspensa

J. A. S. Hoje às 12:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) anunciou em comunicado que a greve no metro do Porto, convocada para os dias 24 e 28 de setembro, foi suspensa.

Num comunicado publicado online, o SMAQ explica que após uma reunião que envolveu representantes do sindicato, da ViaPorto e da Direção de Serviços para as Relações Profissionais nas Regiões Norte e Centro, a paralisação prevista foi suspensa devido a "um compromisso entre as partes".

Na nota, o sindicato dá conta de que foi quebrada a "intransigência da empresa" e que as negociações serão retomadas. "O SMAQ apresentará uma contraproposta e a empresa comprometeu-se a negociar de forma evolutiva".

A greve ao trabalho suplementar, com início marcado para 1 de outubro, mantém-se em vigor.

Os maquinistas tinham avançado para a greve para exigir a atualização das tabelas salariais e melhorias nas condições de trabalho.