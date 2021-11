Grupo espanhol pede avanço de concurso "encravado" nos transportes

Alexandra Lopes Hoje às 08:45 Facebook

Consórcio que venceu projeto de transporte lançado pelo Conselho Metropolitano do Porto quer que seja adjudicado.

Um dos consórcios concorrentes à prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros na Área Metropolitana do Porto (AMP) intentou uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAFP) para que o contrato lhe seja adjudicado. Pede que obrigue o Conselho Metropolitano do Porto (órgão deliberativo constituído pelos presidentes das 17 câmaras que integram a AMP) "retome o procedimento pré-contratual pela adjudicação do contrato" à sua proposta.

O concurso público internacional para a prestação do serviço foi lançado em 2020, dividido por redes (lotes). Na ação do consórcio espanhol Monforte e Xerpa Mobility está em causa o lote 5, que corresponde a Vale de Cambra, S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Feira e Arouca.