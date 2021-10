Grupo inglês Kantar instala-se no Porto e vai contratar 200 pessoas

JN Hoje às 01:01 Facebook

O grupo inglês Kantar, especializado em serviços de marketing, estudos e consultoria para marcas, vai instalar-se no Porto e prepara-se para contratar 200 profissionais, num investimento de cerca de 4,3 milhões de euros.

O objetivo da Kantar é criar um centro regional de competências que, até ao final de 2022, deverá empregar recém-graduados nas áreas de finanças, recursos humanos e compras do grupo. No futuro, o grupo inglês ambiciona alargar o centro de competências a profissionais da área tecnológica.

Entre as razões que levaram à escolha da Invicta esteve o recente sucesso do Porto na atração e expansão de vários centros de competências. A oferta de talento multilingue, em conjunto com a infraestrutura tecnológica e o crescente ecossistema inovador da cidade, reforçaram a decisão quanto à localização.

Ian Griffiths, administrador da Kantar, comentou a decisão de investir no Porto: "Nos últimos dois anos, a Kantar embarcou numa jornada de profunda transformação. O nosso investimento é um passo fundamental nessa direção, garantindo capacidades de apoio adequadas ao serviço excecional que é esperado pelos nossos clientes e 'stakeholders'. Estou entusiasmado com o desenvolvimento destas novas competências no Porto, que vão permitir apoiar as nossas ambições de crescimento."

Ricardo Valente, vereador com os pelouros da Economia, Turismo e Comércio da Câmara do Porto, afirmou que "a decisão tomada pelo grupo Kantar, de localizar no Porto um novo centro de competências, demonstra bem a qualidade do talento e do ecossistema que a cidade oferece nos dias de hoje. Os novos empregos altamente qualificados, que serão criados por uma empresa líder mundial como a Kantar, representam uma grande oportunidade para os portuenses e para o desenvolvimento da cidade."

A aposta da Kantar foi facilitada pela InvestPorto, unidade da Câmara do Porto criada para promover investimentos de alto valor para o crescimento da cidade.

O grupo Kantar estabeleceu uma parceria com a empresa de recrutamento Hays para a identificação e seleção de colaboradores para o novo centro de competências. As novas instalações deverão iniciar as operações até ao final do primeiro semestre de 2022.

A Kantar é uma multinacional que conta com 27 mil colaboradores a nível mundial, prestando serviços para clientes em mais de 90 países. Em 2020 registou um volume de negócios superior a 2,5 mil milhões de euros.