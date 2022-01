Grupo Lionesa quer dar nova vida à Rua do Loureiro

Miguel Amorim Hoje às 14:11 Facebook

Investidor compra prédios e aguarda aprovação da Câmara do Porto para a requalificação. Confeitaria Serrana fechou e já acolheu trabalhos de restauro.

O Grupo Lionesa, de Pedro Pinto (administrador que também é dono da Livraria Lello), comprou alguns edifícios na Rua do Loureiro, no Porto, e quer devolver à artéria, que é uma das mais antigas da urbe, a aura de um "postal da cidade".

O projeto de requalificação deu entrada na Câmara do Porto e assim que for aprovado avançará. Ao JN, uma fonte do investidor confiou que tal deverá acontecer durante este ano, sem avançar mais pormenores sobre o teor do projeto. Entretanto, a Confeitaria Serrana, no número 52 da Rua do Loureiro, que integra a listagem das lojas "Porto de Tradição" e faz parte do património do Grupo Lionesa, encerrou no passado dia 31, mas já recebeu trabalhos de restauro. Para Mónica Oliveira, da família que tem gerido a confeitaria desde 1976, o fecho de portas, nos moldes em que funcionou até aqui, era uma inevitabilidade. "Não contava estar nesta situação", referiu, abatida pela vertiginosa quebra do negócio, acentuada pela pandemia, que a obrigou a encerrar, por duas vezes, no ano passado e em 2020.