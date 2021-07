Grupo municipal do BE convoca sessão da AM Porto para discutir economia e trabalho

JN/Agências Hoje às 13:11 Facebook

O grupo municipal do BE convocou uma sessão da Assembleia Municipal do Porto para discutir a economia e o trabalho com o intuito de "tornar tangíveis" preocupações como a "monocultura" do turismo, feiras, apoio à restauração e comércio.

Em declarações à agência Lusa, Susana Constante Pereira, deputada do BE na Assembleia Municipal do Porto, revelou que, com esta convocatória, o partido pretende "tornar tangíveis" algumas das suas preocupações no âmbito da economia local e direito do trabalho.

"No entender do grupo municipal, há muito tempo que a situação na cidade pedia atenção no que diz respeito às políticas com impacto ao nível da economia local e direito do trabalho. Com a pandemia, a necessidade de atenção passa a ser redobrada", afirmou a deputada, considerando existirem uma "série de questões" sobre as quais "faz sentido que as forças políticas se posicionem".

A sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto, convocada pelo BE para discutir a economia local e o direito do trabalho, decorre na segunda-feira, pelas 22:00.

Segundo a deputada, uma das questões que vai ser levantada, no âmbito da economia local, é a "monocultura do turismo", questão que o BE considera ser "uma visão de negócio que coloca a cidade a saque" e que gera "trabalho com condições de enorme precariedade".

"Deve haver aqui uma revisão das opções que criam esta situação", disse Susana Constante Pereira, acrescentando que, a par desta questão, o BE pretende abordar as feiras na cidade, por considerar que "tem havido critérios que não estão claros".

"As feiras são uma forma de sustentabilidade de inúmeras famílias. Entendemos que o critério de garantir a segurança de todos e todas é evidente, mas esse critério não está claro porque há umas feiras que abrem e outras que não, como a feira da Vandoma", referiu.

Os apoios concedidos pela câmara ao comércio e restauração e a canalização dos fundos comunitários provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na cidade serão outras das questões que o grupo municipal do BE vai abordar na sessão.

"Há ainda a questão do trabalho com direitos. Se já antes da covid-19, a situação pedia atenção no que diz respeito a situações laborais na cidade, agora, com os impactos da pandemia, há situações dramáticas e trágicas", referiu Susana Constante Pereira, enumerando algumas situações como a dos trabalhadores da Casa da Música, das cantinas escolares, dos Bombeiros Sapadores do Porto e de "call-centers" da cidade.

Relativamente a esta temática, o grupo municipal vai recomendar à Câmara do Porto "uma alteração à externalização" de alguns serviços e a "revisão ou alteração da postura relativamente às pessoas que estão dentro da sua esfera organizacional".

Paralelamente, o BE pretende que a Câmara do Porto altere o seu "posicionamento" face a "tantas questões que acontecem na cidade".

"No nosso entender, numa cidade onde os direitos nos trabalhos não são garantidos, o município do Porto não pode ficar alheio ao que está a acontecer", referiu a deputada, considerando que tal "não é aceitável".

Na segunda-feira, o grupo municipal do BE prevê ainda realizar, pelas 18:30, uma "sessão pública de conversa" com pessoas da cidade ligadas às áreas de atividade elencadas.