Guardas noturnos vão vigiar 11 zonas da cidade do Porto

A Câmara do Porto vai avançar com a criação do serviço de guarda noturno em 11 zonas da cidade. O projeto, com o apoio da Associação Nacional de Guardas Noturnos e da Polícia Municipal, vai a votos na reunião de Câmara agendada para quinta-feira.

"O serviço de guarda noturno constitui um complemento à ação das forças de segurança através do patrulhamento e vigilância ativa nas respetivas áreas de atuação com o objetivo de dissuadir e prevenir a prática de crimes e de ações de vandalismo contra o património público e privado contribuindo desta forma para o aumento do sentimento de segurança das populações", diz a proposta assinada pela vereadora dos Transportes, Fiscalização e Proteção Civil, Cristina Pimentel.

O documento especifica que a ideia surgiu na sequência de um pedido das juntas de Ramalde e da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos.

"Reconhecendo a pertinência da solicitação endereçada pelas duas juntas de freguesia, o Executivo optou por acrescentar o território mais central da cidade, pelo seu contexto comercial e dinâmicas sociais", sublinha a Câmara do Porto.

Após ter sido feita uma consulta à Polícia Municipal, foram determinadas 11 zonas para a atuação dos guardas noturnos: o Bairro da Vilarinha e a Rua de São João de Brito, em Ramalde; o "Bairro dos Músicos", o Bairro Marechal Gomes da Costa, a área do Fluvial, Rua do Ouro e Arrábida e o Bairro Guerra Junqueiro, em Lordelo do Ouro e Massarelos; e as áreas correspondentes à Rua de Cedofeita, à Praça Carlos Alberto e zona da movida, à Rua de Gonçalo Cristóvão e Rua de Faria Guimarães, à Praça dos Poveiros, S. Bento, Rua Sá da Bandeira, à Rua das Flores, Ribeira e Miragaia, incluindo todas as envolventes, na União de Freguesias do Centro Histórico (Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória).

Na proposta indica-se que a associação nacional do setor irá "a colaborar com o município no processo de recrutamento, seleção e formação dos guardas noturnos".

"Embora uma profissão secular, a figura do guarda noturno foi perdendo importância ao longo dos últimos anos, restando, atualmente, apenas dois guardas ativos na cidade", conclui a Autarquia.