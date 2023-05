Há 45 anos à espera de conseguir legalizar as suas habitações em Campanhã

Os moradores do Bairro de Maceda, na freguesia de Campanhã, estão há 45 anos à espera que a Câmara do Porto legalize as suas casas, atribuindo-lhes o direito de superfície. À conta disso, nem conseguem um empréstimo para fazer obras e as habitações vão-se degradando. Esta quinta-feira, a Associação de Moradores pediu ajuda à vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, que vai voltar a colocar o assunto, em reunião de Câmara.



O bairro, tal como outros nas Antas ou em S. Vítor, foi construído em 1978 pela Associação de Moradores num terreno camarário, sem que a Câmara do Porto tenha formalizado a "cedência do direito de superfície".

A primeira fase é composta por 33 moradias. Em 2019, a Domus Social encarregou-se de concretizar a segunda fase do empreendimento, construindo mais 16 casas. "Era para demorar dois anos mas as habitações ainda não estão concluídas e nem sabemos que se algumas vão ser destinadas aos nossos associados. Não conseguimos ter uma palavra da Câmara do Porto e continuamos a lutar por terem respeito pela associação", lamenta o presidente da Associação de Moradores, Carlos Ribeiro.