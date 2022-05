Câmara aposta em pontos de interesse na periferia da cidade

JN Hoje às 17:19 Facebook

Autarquia do Porto diz-se atenta ao movimento turístico e à monitorização do alojameto local

Com o regresso em massa do turismo, as enchentes na Baixa e Zona Histórica e a subjacente subida de pedidos de licenças de alojamentos locais (AL), de acordo com a Câmara do Porto, a resposta está única e exclusivamente na descentralização. Isto é, atrair turistas para eventos e pontos de interesse fora do centro da cidade e até além dos seus limites.

Segundo a vereadora do Turismo, Catarina Santos Cunha, baseada num documento apresentado em reunião do Executivo no dia 12, entre 2018 e 2021, no qual se enquadra o período da pandemia, houve 10900 pedidos de instalação de AL no município, tendo atingido os 8487 a 11 de abril deste ano. Isto é: "Uma redução de 2413", observou.

A autarca lembra que, no ano passado, a Câmara deu continuidade a um estudo sobre "o desenvolvimento de modelos e métricas para a caracterização da pressão do alojamento local no concelho do Porto, em que fundamentalmente se pretendia saber o peso efetivo que o AL tem na habitação residencial do Porto".

A vereadora diz que neste momento a autarquia monitoriza o cumprimento da taxa municipal turística de 500 AL e que há mais de 50 mil declarações de cobrança por submeter que "podem ser sinal de inatividade". Além disso, Catarina Santos Cunha garante que o regulamento para as zonas em crescimento sustentável do alojamento turístico, que parou por força da pandemia em 2019, "está praticamente concluído".

A vereadora esclarece que não há facto que esconda que o turismo está em crescimento, mas foram e continuam a ser efetuados "eventos de forma a descentralizá-lo", "num trabalho que tem sido desenvolvido com todos os operadores turísticos". A vereadora dá como exemplo o caso do parque da Asprela "que faz parte desse trabalho de descentralização". Uma tarefa deveras árdua e que não se estende apenas ao município, mas a toda a região Norte.