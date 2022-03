Há 60 anos que os melhores cachorros são os da Gazela

Sente-se o deslumbramento e a enorme paixão sempre que Américo Pinto fala da cervejaria que conhece desde os 14 anos, quando chegou ao Porto para trabalhar, vindo de Queimada, no agrícola concelho de Armamar. Acabou por adquirir a Gazela, junto à Praça da Batalha, em 1981 e desde então a sua vida tem sido uma roda viva. O estabelecimento está a comemorar 60 anos de existência.

Anthony Bourdain gravou ali há cinco anos um dos episódios da série televisiva "Parts unknown", emitido na CNN e no 24Kitchen, e a cervejaria ganhou fama mundial ao ponto de ter estado em 2019 no Top 5 dos World Restaurant Awards.

"Mas sempre tivemos muitos clientes. Nos anos 70 e 80 aconteciam aqui verdadeiras tertúlias e hoje tenho clientes de todas as idades, alguns desde o início e outros novos", conta Américo, para quem o sucesso reside "muito da empatia" que tem com quem entra na casa logo no início da Rua de Cimo de Vila. "A casa é muito a minha imagem e a forma como trato os clientes".