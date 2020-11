Há cada vez mais creches para cães no Grande Porto

Tomás Miranda Hoje às 13:39 Facebook

Chegam de manhã, brincam, comem, convivem e, ao final do dia, regressam a casa. A rotina é de uma creche normal, mas os clientes são especiais: cães. E, no Grande Porto, há cada vez mais creches caninas.

Atualmente, as empresas com este serviço contam, em média, com 20 animais por dia. "Temos tido uma evolução constante, a mentalidade da população está a mudar. Nota-se cada vez mais que as pessoas já se preocupam com a socialização dos animais", explicou João Pereira, dono da creche canina Pets & Family, na Rua da Aliança, no Porto.

Além das creches e dos hotéis para animais que oferecem este serviço, também já há "baby-sitters" que fazem o acolhimento dos cães em casa. Uma espécie de ama, que garante todos os cuidados aos animais.