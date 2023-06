Há concelhos a contrariar a tendência de perda de residentes: mas como?

Gaia e Maia fintam pressão imobiliária e crescem em população. Porto começa a recuperar.

Entre a forte pressão imobiliária, a fraca mobilidade entre concelhos e o aumento do turismo, é o Porto quem mais sofre com a perda populacional, apesar de estar a conseguir quebrar essa tendência. Ainda assim, e apesar da proximidade geográfica, há dois concelhos que se destacam precisamente pelo aumento demográfico: Gaia e Maia. Para as duas câmaras, o segredo está numa estratégia que permite oferecer qualidade de vida aos cidadãos.