Há crianças nos bairros sociais do Porto que nunca foram à praia

Meninos e meninas do programa Desporto no Bairro ficam admirados quando descobrem que água do mar é salgada.

Quando a Câmara do Porto colocou este ano o surf no programa de verão Desporto no Bairro, estava longe de imaginar que muitas das crianças de famílias suas inquilinas nunca tinham visto o mar e que ficam admiradas com a imensidão do oceano e do facto de a água ser salgada. Apesar de o Porto ser uma cidade fluvial e marítima, o entusiasmo é tão grande, que são os próprios pais a levarem os filhos a praticar uma modalidade que consideravam elitista e "só para os ricos".

"Assim que se aproxima a hora de vir treinar, ela fica em pulgas. Foi o melhor que lhe podia acontecer nas férias", diz Ricardo Ribeiro, pai de Francisca, de cinco anos, que já se equilibra facilmente na prancha de surf. A aula decorre no cimentado ringue do Bairro da Fonte da Moura, onde não há água mas onde os movimentos das ondas são simuladas numa prancha sobre boia de borracha.