Há festa grátis no Teatro Rivoli a partir de hoje

Celebrações do 91.º aniversário prolongam-se até ao próximo domingo e incluem vários espetáculos.

Janeiro está inscrito na programação cultural do Porto como o mês da celebração do aniversário do Teatro Rivoli. Esta sexta-feira a instituição celebra 91 anos e, como conta a diretora artística, Cristina Planas Leitão, "a festa é mais reduzida do que nos 90 anos e está toda concentrada dentro do teatro".

A data exata de abertura do Rivoli é comemorada na sexta-feira, mas a programação arranca já esta quarta-feira. Planas Leitão não tem dúvidas: para quem quer assistir ao melhor da festa "o dia ideal é sábado".